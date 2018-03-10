Уголовное производство открыто по факту захвата неизвестными в Луганской области пяти военнослужащих, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.
Прокуратура Киева завела новые уголовные дела против экс-чиновников - бывшего замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова и экс-министра юстиции Елены Лукаш, сообщает в среду городская прокуратура.
Братья Царнаевы, обвиняемые в организации теракта во время Бостонского марафона, использовали елочные украшения и детали игрушечных машинок для создания взрывных устройств, сообщает АП со ссылкой на федерального прокурора США.
Киевский районный суд города Харькова вынес решение о задержании одного из организаторов пророссийских митингов в Харькове Константина Долгова, об этом в среду сообщили РИА Новости в прокуратуре Харьковской области.
Представившиеся активистами "Правого сектора" неизвестные обстреляли здание прокуратуры в Северодонецке в Луганской области, сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.
Прокуратура Одесской области заявила о том, что решение об освобождении из здания городской милиции 67 задержанных после беспорядков в Одессе принималось без участия прокуратуры, вопреки заявлению, опубликованному на сайте ГУМВД региона.
Сторонники федерализации вошли в здания военной прокуратуры Донецка и Ленинского райисполкома, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе провозглашенной активистами Донецкой народной республики.
Прокурор Одесской области Игорь Боршуляк заявил, что в отношении ряда работников правоохранительных органов открыты уголовные производства о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в связи с событиями в Одессе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".