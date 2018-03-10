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    Прокуратуры (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Ситуация на востоке Украины
    Уголовное дело открыто по факту захвата 5 военных в Луганской области
    18:05 06.06.2014
    146Спецоперация на востоке Украины
    Уголовное производство открыто по факту захвата неизвестными в Луганской области пяти военнослужащих, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.
    Елена Лукаш
    Прокуратура Киева завела уголовные дела против Портнова и Лукаш
    17:07 28.05.2014
    49
    Прокуратура Киева завела новые уголовные дела против экс-чиновников - бывшего замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова и экс-министра юстиции Елены Лукаш, сообщает в среду городская прокуратура.
    Суд по бостонскому делу, фото с места событий
    Царнаевы использовали бомбы, изготовленные из елочных игрушек - СМИ
    09:23 22.05.2014
    12Теракты в Бостоне
    Братья Царнаевы, обвиняемые в организации теракта во время Бостонского марафона, использовали елочные украшения и детали игрушечных машинок для создания взрывных устройств, сообщает АП со ссылкой на федерального прокурора США.
    Сергей Аксенов
    Аксенов заявил, что прокуратура Крыма проверяет австрийскую компанию
    21:18 14.05.2014
    32Присоединение Крыма к РФ
    Прокуратура Крыма начала проверку австрийской компании Activ Solar, которой принадлежат крупные солнечные электростанции на территории полуострова.
    Константин Долгов
    Суд вынес решение о задержании активиста Долгова
    16:29 14.05.2014
    10Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Киевский районный суд города Харькова вынес решение о задержании одного из организаторов пророссийских митингов в Харькове Константина Долгова, об этом в среду сообщили РИА Новости в прокуратуре Харьковской области.
    Ситуация в Луганске
    МВД: прокуратуру Северодонецка заблокировали вооруженные люди
    14:58 08.05.2014
    15Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Прокуратура Северодонецка Луганской области не будет работать до 12 мая, поскольку ее заблокировали вооруженные лица, сообщает в четверг главное управление МВД в Луганской области.
    Ситуация в Луганске. Архивное фото
    СМИ: неизвестные обстреляли прокуратуру в Северодонецке
    06:04 08.05.2014
    108Спецоперация на востоке Украины
    Представившиеся активистами "Правого сектора" неизвестные обстреляли здание прокуратуры в Северодонецке в Луганской области, сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.
    Бойцы сил самообороны сторонников федерализации в Луганске
    Ополченцы вновь заняли здание Луганской областной прокуратуры - СМИ
    15:47 07.05.2014
    17Спецоперация на востоке Украины
    Сторонники федерализации в среду днем вновь заняли помещение Луганской областной прокуратуры, передает информагентство УНН.
    Митингующие требуют освободить задержанных после столкновений в Одессе
    Решение освободить 67 задержанных в Одессе принято без прокуратуры
    09:32 05.05.2014
    15Столкновения в Одессе
    Прокуратура Одесской области заявила о том, что решение об освобождении из здания городской милиции 67 задержанных после беспорядков в Одессе принималось без участия прокуратуры, вопреки заявлению, опубликованному на сайте ГУМВД региона.
    Сторонники федерализации взяли под контроль ряд административных зданий в Донецке
    Активисты: митингующие в Донецке заняли здание военной прокуратуры
    19:39 04.05.2014
    16Спецоперация на востоке Украины
    Сторонники федерализации вошли в здания военной прокуратуры Донецка и Ленинского райисполкома, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе провозглашенной активистами Донецкой народной республики.
    Ситуация в Одессе. 2 мая 2014
    Прокурор Одессы считает правоохранителей виновными в гибели людей
    20:17 03.05.2014
    141Столкновения в Одессе
    Прокурор Одесской области Игорь Боршуляк заявил, что в отношении ряда работников правоохранительных органов открыты уголовные производства о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в связи с событиями в Одессе.
    Сторонники федерализации взяли под контроль прокуратуру Донецкой области
    В столкновениях у прокуратуры Донецка пострадали 23 правоохранителя
    15:12 02.05.2014
    11Спецоперация на востоке Украины
    Двадцать три сотрудника милиции и военнослужащих Национальной гвардии пострадали в результате столкновений у захваченного здания прокуратуры Донецкой области, начато досудебное расследование.
    Ситуация в Луганске
    Митингующие освободили здание областной прокуратуры в Луганске
    11:02 02.05.2014
    6Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Сторонники федерализации в ходе переговоров освободили здание областной прокуратуры в Луганске, сообщила информагентству УНН пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Марина Брагина.
    Сторонники федерализации захватили прокуратуру Донецкой области
    Штурм прокуратуры Донецкой области 
    19:23 01.05.2014
    58Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Столкновения между сторонниками федерализации и силовиками произошли 1 мая у здания прокуратуры Донецкой области.
    Джеймс Коттак
    Прокуратура Дубая намерена обжаловать приговор барабанщику Scorpions
    17:47 01.05.2014
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    Прокуратура Дубая собирается обжаловать приговор, вынесенный ударнику группы Scorpions Джеймсу Коттаку за оскорбление ислама, посчитав его слишком мягким.
    Ситуация в Мариуполе
    Уголовное дело открыто по факту надругательства над флагом в Мариуполе
    13:04 01.05.2014
    11Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство за надругательство над государственным флагом в горсовете Мариуполя, сообщает в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры.
    Ситуация в Донецке
    В здании Миндоходов в Донецкой области заблокировали оружейную комнату
    12:57 01.05.2014
    13Спецоперация на востоке Украины
    Прокуратура Донецка открыла уголовное производство в связи с блокированием неизвестной группой лиц комнаты хранения оружия в помещении Восточной таможни министерства доходов и сборов.
    Ситуация в Луганске
    ГПУ возбудила дело о захвате Луганской прокуратуры
    14:38 30.04.2014
    5Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Генеральная прокуратура Украины начала расследование по факту захвата во вторник протестующими сторонниками федерализации здания прокуратуры Луганской области.
    Ситуация в Киеве
    Прокуратура Киева расследует 47 уголовных дел, связанных с Майданом
    12:36 30.04.2014
    19Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Прокуратура Киева в настоящее время расследует 47 уголовных дел, связанных с событиями на Майдане Незалежности в столице, сообщил прокурор Киева Николай Герасимюк.
    Ситуация в Луганске
    Активисты заняли здание облпрокуратуры в Луганске, пострадавших нет
    18:54 29.04.2014
    11Спецоперация на востоке Украины
    Сторонники федерализации в Луганске заняли здание областной прокуратуры, пострадавших нет, заявил РИА Новости координатор "народной общины" Луганска Олег Дереко.
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