Погрузчик протаранил самолет в аэропорту Киева, рейс отменили

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В киевском аэропорту имени Сикорского ("Жуляны") в среду, 2 мая, отменили рейс EG276 "Киев-Неаполь" авиакомпании Ernest Airlines. Как сообщает "Обозреватель", во время загрузки багажа работники аэропорта на транспорте-погрузчике въехали в борт самолета.

Читайте также: Появились детали ДТП под Харьковом, в котором погиб известный автоблогер

"Рейс, который должен был вылететь в 13:50 отменили, следующий будет только через три дня – 5 мая!" — рассказали возмущенные пассажиры.

Обозреватель Отмена рейса в киевском аэропорту "Жуляны"

Одним из пассажиров отмененного рейса оказался заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. На своей странице в Facebook он опубликовал фото (см. выше) с самолетом.

Накануне сообщалось, что в США разбился военно-транспортный самолет, есть жертвы.