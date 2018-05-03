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    Погрузчик протаранил самолет в аэропорту Киева, рейс отменили

    (обновлено: )11701
    По данным пассажиров, рейс, который должен был вылететь в 13:50 отменили, следующий будет только через три дня. ЧП произошло во время загрузки багажа.
    Самолет, в который врезался погрузчик в Жулянах
    Facebook Алексея Голобуцкого

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В киевском аэропорту имени Сикорского ("Жуляны") в среду, 2 мая, отменили рейс EG276 "Киев-Неаполь" авиакомпании Ernest Airlines. Как сообщает "Обозреватель", во время загрузки багажа работники аэропорта на транспорте-погрузчике въехали в борт самолета.

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    "Рейс, который должен был вылететь в 13:50 отменили, следующий будет только через три дня – 5 мая!" — рассказали возмущенные пассажиры.

    Обозреватель
    Отмена рейса в киевском аэропорту "Жуляны"

    Одним из пассажиров отмененного рейса оказался заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. На своей странице в Facebook он опубликовал фото (см. выше) с самолетом.

    Накануне сообщалось, что в США разбился военно-транспортный самолет, есть жертвы. 

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