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    В Киеве зафиксирован первый температурный рекорд мая

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    Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что ночь на 2 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года.
    Весна. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Первый температурный рекорд мая зафиксирован в Киеве, так ночь на 2 мая в столице оказалась самой теплой с 1881 года.

    "Ночь на 2 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже 15,7°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекордного значения 1977 года", — сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

    Климатологи отмечают, что, учитывая высокий температурный фон, не исключено, что в ночь на 3 мая так же будет зафиксирован рекорд.

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    Ранее сообщалось, что в Киеве в прошлом, 2017 году, было зарегистрировано 24 температурных рекорда.

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