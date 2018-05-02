В Киеве зафиксирован первый температурный рекорд мая

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Первый температурный рекорд мая зафиксирован в Киеве, так ночь на 2 мая в столице оказалась самой теплой с 1881 года.

"Ночь на 2 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже 15,7°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекордного значения 1977 года", — сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Климатологи отмечают, что, учитывая высокий температурный фон, не исключено, что в ночь на 3 мая так же будет зафиксирован рекорд.

Смотрите также фотоленту: Ротару устроила семейную фотосессию в киевских магнолиях

Ранее сообщалось, что в Киеве в прошлом, 2017 году, было зарегистрировано 24 температурных рекорда.