Киев за год поставил четверть сотни рекордов температуры

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в прошлом году было зарегистрировано 24 температурных рекорда.

Метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского констатируют, что минувший год был одним из самых теплых, начиная с 1881 года.

"Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составляла +9,8°С, что на 2,1°С превышает климатическую норму. Он занял третье место среди самых теплых лет с 1881 года", – сообщается на сайте обсерватории.

По данным метеорологов, все месяцы года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно март – на 5,5°С. Самым холодным оказалось 7 января, когда температура опустилась до —18,7°С, а самым жарким днем – 4 августа, когда температура в тени достигала +34,7°С.

Отмечается, что и начало этого года в Киеве не обошлось без температурного рекорда. Так, 4 января в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.

"Столбик термометра не опустился ниже 3,5° С, что на 1,1° С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированное еще в 1920 году. Такая температура за климатической нормой соответствует концу октября", – отметили метеорологи.

Напомним, только за декабрь в Киеве установлено пять температурных рекордов.