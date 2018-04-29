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    "Надя в плохом состоянии". Сестра Савченко собрала на Майдане 20 человек в ее поддержку

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    Арест Савченко: следствие, суд (297)

    (обновлено: )17620
    По словам Веры Савченко, она организовала мероприятие, чтобы "информировать людей о несправедливости, которая происходит в стране".
    Акция в поддержку Надежды Савченко в центре Киева
    hromadske.ua

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В столице на Майдане Незалежности провели акцию #НадіяЄ, целью которой является поддержка народного депутата Надежды Савченко. Как сообщает "Громадське", в акции приняли участие около 20 человек.

    hromadske.ua
    Акция в поддержку Надежды Савченко в центре Киева

    По словам сестры Савченко — Веры, она организовала мероприятие, чтобы "информировать людей о несправедливости, которая происходит в стране".

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    "Мы раздаем листовки, которые планировались как предвыборная кампания, сейчас мы раздаем их, чтобы люди знали о несправедливости, которая в стране происходит. Надя сейчас в плохом состоянии, врачи дают ей препараты от сгущения крови. История повторяется, как было в России", — сказала она.

    Сообщается, что мероприятия в поддержку депутата анонсировали во Львове и Харькове.

    По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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