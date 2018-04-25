наверх
25.04.201802:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Названа причина лишения экс-защитника Савченко Фейгина адвокатского статуса

    (обновлено: )35521
    Квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла неэтичным поведение Марка Фейгина за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов.
    Российский адвокат Марк Фейгин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Адвокатская палата Москвы лишила статуса известного адвоката Марка Фейгина, сообщила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич.

    "Совет Адвокатской палаты лишил статуса адвоката Марка Фейгина", — сказала Гуревич.

    Адвокат Дмитрий Щербина
    investigator.org.ua
    Адвокат Щербина: арест "Норда" - это очередной виток блокады Крыма

    По ее словам, ранее квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла неэтичным поведение Фейгина за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов.

    Ранее Фейгина уже предупреждали за некорректное поведение в интернете по отношению к адвокату Илье Новикову.

    Гуревич также сообщила, что Фейгин может вернуть статус либо по решению суда, либо через год после сдачи экзаменов. "Он может либо через год сдать экзамены, либо по решению суда", — сказала она.

    "Довод о том, что даже Плевако ругался, не помог", — отметила Гуревич.

    Читайте также: От сумы да тюрьмы… Пиар довел Луценко до суда

    Марк Фейгин — известный российский адвокат. Он принимал участие в качестве защитника в деле Pussy Riot, украинских нардепа Надежды Савченко и журналиста Романа Сущенко.

    Напомним, ранее Марк Фейгин заявил, что ожидает в ближайшее время объявления обвинений против скандального блогера Анатолия Шария. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Пресс-конференция Н. Пашиняна в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    На месте убийства в Херсоне
    Криминальные войны в Украине