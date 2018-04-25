Названа причина лишения экс-защитника Савченко Фейгина адвокатского статуса

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Адвокатская палата Москвы лишила статуса известного адвоката Марка Фейгина, сообщила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич.

"Совет Адвокатской палаты лишил статуса адвоката Марка Фейгина", — сказала Гуревич.

По ее словам, ранее квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла неэтичным поведение Фейгина за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов.

Ранее Фейгина уже предупреждали за некорректное поведение в интернете по отношению к адвокату Илье Новикову.

Гуревич также сообщила, что Фейгин может вернуть статус либо по решению суда, либо через год после сдачи экзаменов. "Он может либо через год сдать экзамены, либо по решению суда", — сказала она.

"Довод о том, что даже Плевако ругался, не помог", — отметила Гуревич.

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Марк Фейгин — известный российский адвокат. Он принимал участие в качестве защитника в деле Pussy Riot, украинских нардепа Надежды Савченко и журналиста Романа Сущенко.

Напомним, ранее Марк Фейгин заявил, что ожидает в ближайшее время объявления обвинений против скандального блогера Анатолия Шария.