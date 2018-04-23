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    Суд отказал СБУ в аресте имущества, изъятого из квартиры Савченко

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (295)

    (обновлено: )69
    После решения суда адвокат Надежды Савченко сказал, что у него появляется надежда на "существование в Украине независимого суда".
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева отказал следователю СБУ в аресте имущества, временно изъятого по месту жительства народного депутата Надежды Савченко, которое по решению суда находится под стражей.

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    "Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя ГСУ СБУ об аресте имущества в уголовном производстве. На постановление следственного судьи можно подать жалобу в течение 5 суток после ее объявления ", — говорится в постановлении суда, сообщает УНН. 

    Стоит отметить, что речь идет о копмьютерну технику, наградное оружие Савченко.

    Комментируя решение суда, адвокат Савченко Дмитрий Бугай сказал: "У меня появляется надежда на существование в Украине независимого суда".

    По словам адвоката, имущество может быть возвращено владельцу после вступления постановления силы в случае, если не будет подана жалоба в Апелляционный суд Киева. Адвокат отметил, что изъятые вещи никакого отношения к обвинению Савченко не имеют.

    По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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