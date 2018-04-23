Суд отказал СБУ в аресте имущества, изъятого из квартиры Савченко

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева отказал следователю СБУ в аресте имущества, временно изъятого по месту жительства народного депутата Надежды Савченко, которое по решению суда находится под стражей.

"Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя ГСУ СБУ об аресте имущества в уголовном производстве. На постановление следственного судьи можно подать жалобу в течение 5 суток после ее объявления ", — говорится в постановлении суда, сообщает УНН.

Стоит отметить, что речь идет о копмьютерну технику, наградное оружие Савченко.

Комментируя решение суда, адвокат Савченко Дмитрий Бугай сказал: "У меня появляется надежда на существование в Украине независимого суда".

По словам адвоката, имущество может быть возвращено владельцу после вступления постановления силы в случае, если не будет подана жалоба в Апелляционный суд Киева. Адвокат отметил, что изъятые вещи никакого отношения к обвинению Савченко не имеют.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.