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    Представители Европарламента и ООН приехали к Савченко - сестра

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (296)

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    По информации Веры Савченко, депутат Европарламента, немецкий политик Ребекка Хармс в среду в 10.00 должна попасть к Надежде Савченко в СИЗО СБУ.
    Рассмотрение апелляции по делу Надежды Савченко в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Депутат Европарламента, немецкий политик Ребекка Хармс и представители миссии ООН по правам человека намерены в среду посетить в СИЗО в Киеве депутата Верховной Рады Надежду Савченко, сообщила ее сестра Вера Савченко.

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    "Вчера встречалась с госпожой Ребеккой Хармс по ее инициативе. Также на встрече присутствовали адвокаты Надежды… Госпоже Хармс предоставили свидание с Надеждой при условии, если оно будет непубличным. Что дальше? Закрытый процесс над Савченко? Ребекка сегодня в 10.00 должна попасть к Надежде в СИЗО СБУ. Также сегодня после семи попыток разрешили посетить Надежду мониторинговой миссии по правам человека ООН", — написала Вера Савченко на своей странице в Facebook.

    По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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