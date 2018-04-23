В Киеве с 12 этажа жилого дома выпала женщина

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Оболонском районе Киева, на улице Приозерной, женщина выпала окна на 12 этаже жилого дома.

Об инцидента сообщает УНН с места происшествия.

Женщина возраста примерно 35 лет выпала из окна, обстоятельства происшествия пока не известны. На месте работали правоохранительные органы и следственно-оперативная группа. На данный момент тело уже забрали с места происшествия.

unn.com.ua На месте ЧП в Киеве

Ранее сообщалось, что в городе Черноморске Одесской области 79-летняя женщина выпала из окна 6-этажа девятиэтажки на улице Виталия Шума, но выжила.