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    Киев

    В Киеве с 12 этажа жилого дома выпала женщина

    (обновлено: )109
    По предварительным данным, в Оболонском районе из окна квартиры на 12 этаже выпала женщина около 35 лет.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Оstro.org

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Оболонском районе Киева, на улице Приозерной, женщина выпала окна на 12 этаже жилого дома.

    Об инцидента сообщает УНН с места происшествия.

    Женщина возраста примерно 35 лет выпала из окна, обстоятельства происшествия пока не известны. На месте работали правоохранительные органы и следственно-оперативная группа. На данный момент тело уже забрали с места происшествия.

    unn.com.ua
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    Ранее сообщалось, что в городе Черноморске Одесской области 79-летняя женщина выпала из окна 6-этажа девятиэтажки на улице Виталия Шума, но выжила.  

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