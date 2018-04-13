Киевляне просят разрешить перевозить велосипеды в метро

facebook.com/kievtransport

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина.

Киевлянин зарегистрировал петицию, призывающую снять ограничения на перевозку велосипедов в метрополитене столицы, сообщается на сайте Киевского городского совета.

По мнению автора петиции, ограничения, которые существуют сейчас, отталкивают людей от идеи пользоваться велосипедом в городе.

Отмечается, что метрополитен — единственный транспорт, где действует запрет на перевозку велосипедов.

Согласно правилам, перевозка велосипедов в метро разрешена при условии, если он в чехле и длиной не более 120 см. Только сложенные велосипеды для взрослых могут соответствовать данным требованиям. На перевозку детских велосипедов ограничений нет.

Напомним, в Японии Lamborghini совершил поворот в неположенном месте, после чего владелец сделал попытку скрыться с места нарушения. Однако бесстрашный полицейский мгновенно вскочил на велосипед и догнал нарушителя.