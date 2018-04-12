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    Киев

    В Киеве налетчики с автоматами разгромили несколько игровых залов

    (обновлено: )25952
    По словам очевидцев, 10 налетчиков в балаклавах и с автоматами приехали на место происшествия на Volkswagen Transporter. Как уточняется, преступники громили мебель, аппаратуру и забирали деньги из касс.
    В Киеве налетчики с автоматами разгромили несколько игровых залов
    "Информатор"

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В ночь на четверг группа неизвестных разгромила сразу на несколько игорных заведений на улице Привокзальной в Киеве, сообщает "Информатор".

    Как уточняется, преступники громили мебель, аппаратуру и забирали деньги из касс. В целом от действий неизвестных пострадали три игровых зала.

    "Информатор"
    В Киеве налетчики с автоматами разгромили несколько игровых залов

    По словам очевидцев, 10 налетчиков в балаклавах и с автоматами приехали на место происшествия на Volkswagen Transporter.

    В результате нападения никто не пострадал. На месте работают правоохранители.

    Напомним, ранее в Днепре произошло несколько нападений на залы игровых автоматов. Неизвестные забрасывали "коктейлями Молотова" сеть игровых автоматов "Интернет-центр Е".

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