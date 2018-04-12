КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В ночь на четверг группа неизвестных разгромила сразу на несколько игорных заведений на улице Привокзальной в Киеве, сообщает "Информатор".

Как уточняется, преступники громили мебель, аппаратуру и забирали деньги из касс. В целом от действий неизвестных пострадали три игровых зала.

"Информатор" В Киеве налетчики с автоматами разгромили несколько игровых залов

По словам очевидцев, 10 налетчиков в балаклавах и с автоматами приехали на место происшествия на Volkswagen Transporter.

В результате нападения никто не пострадал. На месте работают правоохранители.

Напомним, ранее в Днепре произошло несколько нападений на залы игровых автоматов. Неизвестные забрасывали "коктейлями Молотова" сеть игровых автоматов "Интернет-центр Е".