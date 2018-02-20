Неизвестные "наводят порядки" в Днепре. За ночь сожжена сеть залов игровых автоматов

Ночью во вторник в Днепре произошло несколько нападений на залы игровых автоматов. Неизвестные забрасывали "коктейлями Молотова" сеть игровых автоматов "Интернет-центр Е".

По информации Информатора со ссылкой на полицию, атаки на игровые заведения произошли примерно в одно и то же время. На проспекте Александра Поля, 110, загорелось подвальное помещение жилого дома, в котором располагался зал игровых автоматов.

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Прибыв на место, правоохранители начали обход по квартирам, чтобы предупредить жильцов дома о возможной опасности и эвакуации. Сотрудникам ГСЧС пришлось резать решетку подвального помещения, чтобы спасти человека. В огненной ловушке оказался охранник, который в момент поджога был в другой комнате.

"Я услышал крики из основного зала. Как только я открыл дверь, то сразу появился огонь и сильный дым. Мне ничего не оставалось, кроме как ждать помощи", — рассказал мужчина. К счастью, здоровью охранника ничего не угрожает. Обошлось без пострадавших. А пожар потушили в течение получаса.

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В это же время была атака на аналогичный зал, который находится в районе Набережной Победы, 100. В этом случае поджог не удался. По словам сотрудников патрульной полиции, в зал вломились неизвестные, девушку администратора ударили по голове битой. Бутылку со смесью бросили слишком слабо, поэтому она не смогла поджечь зал.

По предварительной информации, у пострадавшей девушки черепно-мозговая травма. От госпитализации она отказалась. Правоохранители предположили, что "коктейли Молотова" использовались в обоих случаях. Сейчас следственно-оперативная группа изучает оба события. Устанавливают виновников этих происшествий.