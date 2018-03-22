наверх
22.03.201821:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве мужчина пытался обменять фальшивых $11 тыс

    (обновлено: )44
    В прокуратуре Киева сообщили, что злоумышленник через интернет договорился с владельцем обменного пункта обменять иностранную валюту на гривны.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Столичные правоохранители задержали "на горячем" 25-летнего киевлянина, который пытался сбыть в пункте обмена валют 11 тысяч поддельных долларов США.

    Гривна и доллары
    Украинское фото
    Дубинский: что будет с долларом перед выборами

    "Правоохранители установили, что делец через интернет договорился с владельцем обменного пункта обменять иностранную валюту на гривны. Во время операции злоумышленник передал кассиру 11 тыс. долларов США, упакованных банковским способом. Однако, как оказалось, лишь часть из купюр были настоящими, а остальные — высококачественной подделкой. Когда кассир заподозрил, что деньги ненастоящие, то пытался задержать мошенника. Тот бросился бежать, но был задержан полицейскими, которых вовремя вызвал предприниматель. При этом злоумышленник едва не сбил патрульного и провез его на капоте", — сообщает прокуратура Киева.

    Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении и избрании меры пресечения.

    Фальшивые деньги изъяты для проведения экспертизы. В настоящее время правоохранители устанавливают канал поступления.

    Напомним, киевские таксисты жалуются, что в столице появилось множество поддельных купюр номиналом 200 и 500 гривен.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Депутат Верховной Рады Юрий Павленко. Архивное фото
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Табличка образовательной организации "Британский совет" в Москве.
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире