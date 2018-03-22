В Киеве мужчина пытался обменять фальшивых $11 тыс

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Столичные правоохранители задержали "на горячем" 25-летнего киевлянина, который пытался сбыть в пункте обмена валют 11 тысяч поддельных долларов США.

"Правоохранители установили, что делец через интернет договорился с владельцем обменного пункта обменять иностранную валюту на гривны. Во время операции злоумышленник передал кассиру 11 тыс. долларов США, упакованных банковским способом. Однако, как оказалось, лишь часть из купюр были настоящими, а остальные — высококачественной подделкой. Когда кассир заподозрил, что деньги ненастоящие, то пытался задержать мошенника. Тот бросился бежать, но был задержан полицейскими, которых вовремя вызвал предприниматель. При этом злоумышленник едва не сбил патрульного и провез его на капоте", — сообщает прокуратура Киева.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Фальшивые деньги изъяты для проведения экспертизы. В настоящее время правоохранители устанавливают канал поступления.

Напомним, киевские таксисты жалуются, что в столице появилось множество поддельных купюр номиналом 200 и 500 гривен.