В Киеве пенсионер сдал в банк 300 тысяч гривен, отпечатанных на ксероксе

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в одном из отделений ПриватБанка службой безопасности банка задержан и передан полиции пенсионер, который пытался около 300 тысяч фальшивых гривен. RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк Афера по-полтавски. "Развели" с банковской картой за пару минут

На сайте банка сообщается, что фальшивки были изготовлены с помощью обычного ксерокса и предназначались в качестве предоплаты за автомобиль.

По словам задержанного, эти деньги он получил в "фирменной" упаковке одного из частных украинских банков от нелегального валютного менялы в качестве оплаты за 11 тысяч долларов США. С нелегальными "валютчиками" клиент познакомился в Интернете, а полученные деньги перечислить поленился.

"Изъятые фальшивки даже фальшивыми деньгами назвать сложно, такую ​​подделку видно без применения спецоборудования", — отметил руководитель службы безопасности "ПриватБанка" Сергей Болотин.

Изъятые фальшивки и их владелец переданы полиции. По факту мошенничества открыто уголовное производство, полиция принимает меры по задержанию "валютчика" и его возможных сообщников.

Ранее сообщалось, что Украину наводнили фальшивые доллары, уровень подделки которых настолько высок, что их принимают даже банкоматы. За второе полугодие 2017 года только одна преступная группировка внесла через банковские терминалы в Киеве почти на 82 тыс. долларов.

Кроме того, департамент денежного обращения Национального банка Украины в течение длительного времени проводит изъятие неплатежных банкнот номиналами 200 гривен и 500 гривен. НБУ распространил признаки фальшивок.