В Киевской области подростки за ночь угнали два автомобиля

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Обухове Киевской области двое несовершеннолетних подростков за ночь угнали два автомобиля.

"Злоумышленниками оказались 14-летний киевлянин и 16-летний житель Львовщины, который уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Из столицы юноши приехали в Обухов к девушке. Около 4 утра, когда потратили все средства и нужно было возвращаться домой, злоумышленники сначала похитили автомобиль «ВАЗ-21013», который был припаркован возле одного из домов. Однако не справились с управлением и оставил авто в снежном сугробе на обочине дороги", — сообщает полиция.

Головне управління Національної поліції в Київській області Автомобиль, который угнали подростки

После подростки решили угнать еще один "ВАЗ-2106".

Полицейские задержали похитителей в одном из районов Киева. На законные требования сотрудников полиции водитель-угонщик не остановился и, убегая, на скорости въехал в кирпичную постройку.

Владельцы обнаружили отсутствие автотранспорта только утром и с соответствующими заявлениями обратились в полицию.

По данному факту работники Обуховского отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Подростки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрения. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что парень угнал автомобиль скорой помощи в Броварах под Киевом.