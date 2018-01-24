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    Киев

    В Киеве парень ищет девушку с помощью розы и записки на столбе

    (обновлено: )26110
    21-летний столичный романтик решил оригинально найти девушку, которую встретил в городском транспорте, но так и не смог с ней познакомиться.
    Романтик ищет девушку с помощью розы
    kiev.segodnya.ua

    КИЕВ, 24 янв — РИа Новости Украина. В Киеве на остановке трамвая "Улица Сабурова" на Троещине молодой человек прикрепил скотчем розу и записку с призывом к понравившейся ему девушке откликнуться.

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    Красотку парень встретил в городском транспорте, но решился познакомиться.

    По информации "Сегодня", парня зовут Денис, ему 21 год, он работает в Киеве и занимается теплоизоляцией.

    "Я увидел в транспорте девушку, очень красивую брюнетку. Она держала в руках стаканчик из популярного фастфуда, я еще предложил ей жвачку, просто не знал, как познакомиться. Она отказалась, а затем я не заметил, как она неожиданно вышла из трамвая и перешла дорогу. Ее рост приблизительно 174-175 см, глаза карие, была в шапке", – рассказал Денис.

    Несмотря на резонанс, пока что прекрасная незнакомка не откликнулась на призыв романтика.

    Ранее сообщалось, что молодой  человек угрожал спрыгнуть с Моста влюбленных в Киеве.

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