В Киеве парень ищет девушку с помощью розы и записки на столбе

КИЕВ, 24 янв — РИа Новости Украина. В Киеве на остановке трамвая "Улица Сабурова" на Троещине молодой человек прикрепил скотчем розу и записку с призывом к понравившейся ему девушке откликнуться.

Красотку парень встретил в городском транспорте, но решился познакомиться.

По информации "Сегодня", парня зовут Денис, ему 21 год, он работает в Киеве и занимается теплоизоляцией.

"Я увидел в транспорте девушку, очень красивую брюнетку. Она держала в руках стаканчик из популярного фастфуда, я еще предложил ей жвачку, просто не знал, как познакомиться. Она отказалась, а затем я не заметил, как она неожиданно вышла из трамвая и перешла дорогу. Ее рост приблизительно 174-175 см, глаза карие, была в шапке", – рассказал Денис.

Несмотря на резонанс, пока что прекрасная незнакомка не откликнулась на призыв романтика.

Ранее сообщалось, что молодой человек угрожал спрыгнуть с Моста влюбленных в Киеве.