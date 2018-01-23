В Николаевской области нашли мертвыми влюбленную пару - СМИ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В частном доме в райцентре Казанка Николаевской области найдены мертвыми 44-летняя женщина и 41-летний мужчина.

Их тела обнаружила мать мужчины, которая пришла домой помочь сыну по хозяйству. Тело женщины лежало в комнате, мужчина был найден повешенным на чердаке, сообщают "Новости-N".

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что накануне в доме была вечеринка.

Так же, по информации издания, вернулся из зоны АТО законный муж погибшей женщины.

У правоохранителей есть несколько версий происшедшего. Основная заключается в том, что в ходе возникшей ссоры мужчина убил свою подругу, а осознав, что совершил, повесился. Также рассматривается версия, что с любовниками расправился кто-то третий.

Ранее сообщалось, что в Рахове Закарпатской области в частном доме обнаружены тела мужчины и женщины, которых, как подозревают правоохранители, убил собственный сын.