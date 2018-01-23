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    В Николаевской области нашли мертвыми влюбленную пару - СМИ

    (обновлено: )42112
    Сообщается, что 44-летняя женщина и 41-летний мужчина найдены мертвыми после бурной вечеринки, прошедшей в их доме накануне трагедии.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В частном доме в райцентре Казанка Николаевской области найдены мертвыми 44-летняя женщина и 41-летний мужчина.

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    Думская.net
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    Их тела обнаружила мать мужчины, которая пришла домой помочь сыну по хозяйству. Тело женщины лежало в комнате, мужчина был найден  повешенным на чердаке, сообщают "Новости-N".

    В ходе разбирательства полицейские выяснили, что накануне в доме была вечеринка.

    Так же, по информации издания, вернулся из зоны АТО законный муж погибшей женщины. 

    У правоохранителей есть несколько версий происшедшего. Основная заключается в том, что в ходе возникшей ссоры мужчина убил свою подругу, а осознав, что совершил, повесился. Также рассматривается версия, что с любовниками расправился кто-то третий.

    Ранее сообщалось, что в Рахове Закарпатской области в частном доме обнаружены тела мужчины и женщины, которых, как подозревают правоохранители, убил собственный сын.

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