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    Киев

    В Киеве парень угрожает спрыгнуть с Моста влюбленных

    (обновлено: )16810
    По данным корреспондента одного из телеканалов, молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения, требует снимать его на камеру. К месту событий прибыли полицейские, пожарные и медики.
    Парень угрожает прыгнуть с Моста влюбленных в Киеве, 26 сентября 2017
    112 Украина/Скриншот

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Молодой  человек угрожает спрыгнуть с Моста влюбленных в Киеве (Паркового моста), сообщает 112 Украина.

    Полиция окружила место событий. Там также находятся пожарные и медики.

    Дорога, которая ведет к мосту, перекрыта.

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    Парень находится на мосту уже час, с ним разговаривают правоохранители.

    "Вероятно, он (парень — Ред.) в состоянии алкогольного опьянения. Так утверждают очевидцы. Время от времени он кричит: "Снимайте меня", а также просит у правоохранителей закурить", — сообщил корреспондент телеканала в прямом эфире.

    В августе мужчина угрожал прыгнуть с защитной сетки на третьем этаже гостиницы "Крещатик" в Киеве, позже его уговорили перелезть на балкон.

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