В Киеве парень угрожает спрыгнуть с Моста влюбленных

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Молодой человек угрожает спрыгнуть с Моста влюбленных в Киеве (Паркового моста), сообщает 112 Украина.

Полиция окружила место событий. Там также находятся пожарные и медики.

Дорога, которая ведет к мосту, перекрыта.

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Парень находится на мосту уже час, с ним разговаривают правоохранители.

"Вероятно, он (парень — Ред.) в состоянии алкогольного опьянения. Так утверждают очевидцы. Время от времени он кричит: "Снимайте меня", а также просит у правоохранителей закурить", — сообщил корреспондент телеканала в прямом эфире.

В августе мужчина угрожал прыгнуть с защитной сетки на третьем этаже гостиницы "Крещатик" в Киеве, позже его уговорили перелезть на балкон.