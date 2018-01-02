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    Киев

    Киевлян шокировало "елочное кладбище"

    (обновлено: )27622
    Сообщается, что в Киеве на Окружной дороге обнаружены десятки срубленных и нереализованных молодых елок и сосен.
    Кладбище елок в Киеве
    Алексей Школьный, facebook

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. После Нового года сотни срубленных, не проданных молодых елей и сосен, традиционно оказываются выброшенными.

    Нереализованный товар торговцы бросают на улицах.

    Фотографии такого елочного "кладбища" на Окружной дороге в Киеве опубликовал на своей странице в Facebook киевлянин Алексей Школьный.

    "Здравствуй Елка, новый год. Да???? Изверги!!!  Это всего лишь два места по окружной. На каждом по 500 сосен и елей не меньше", — написал эмоционально  Школьный.

    Алексей Школьный, facebook
    Пост Алексея Школьного
    Алексей Школьный, facebook
    "Кладбище" елок в Киеве

    Новогодняя елка сгорела дотла на площади Ленина в Южно-Сахалинске в разгар празднования Нового года.

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