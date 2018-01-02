Киевлян шокировало "елочное кладбище"

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. После Нового года сотни срубленных, не проданных молодых елей и сосен, традиционно оказываются выброшенными.

Нереализованный товар торговцы бросают на улицах.

Фотографии такого елочного "кладбища" на Окружной дороге в Киеве опубликовал на своей странице в Facebook киевлянин Алексей Школьный.

"Здравствуй Елка, новый год. Да???? Изверги!!! Это всего лишь два места по окружной. На каждом по 500 сосен и елей не меньше", — написал эмоционально Школьный.

Алексей Школьный, facebook Пост Алексея Школьного

Алексей Школьный, facebook "Кладбище" елок в Киеве

Новогодняя елка сгорела дотла на площади Ленина в Южно-Сахалинске в разгар празднования Нового года.