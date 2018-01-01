Юной дочери убитой под Киевом юриста попросят защиту из-за угроз

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КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. 1 января под Киевом нашли мертвой Ирину Ноздровскую, сестру погибшей в резонансном ДТП. Тело Ирины нашли в реке, женщина была раздетой. Об этом сообщил организатор поисковой группы Михаил Ковальчук.

"Завтра в 12:00 будем просить у Главного управления Национальной полиции в Киевской области о том, чтобы предоставили охрану ее дочери Анастасии из-за того, что ей также неоднократно звучали угрозы", — отметил Ковальчук.

Он также добавил, что погибшей неоднократно угрожали смертью.

В отделе коммуникации полиции в Киевской области сообщили, что по гибели 38-летней жительницы села Демидов открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Как сообщалось, в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, полиция предполагает, что это недавно исчезнувшая юрист Ирина Ноздровская. Напомним, убитая несколько лет занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил племянник председателя суда. Благодаря ее усилиям преступник оказался за решеткой.