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29.12.201710:05
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    Киев

    Рейс Киев - Анкара задержали из-за кота

    (обновлено: )102
    В столичном аэропорту иностранец требовал от авиакомпании взять на борт семь котов, хотя по правилам перевозок разрешено не более шести.
    Кот
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В аэропорту "Киев" авиарейс на Анкару был отложен из-за кота, которого провозил один из пассажиров. Самолет простоял на земле лишние два часа в ожидании.

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    Оказалось, что авиакомпания, осуществлявшая перевозку, не разрешает провозить одному пассажиру более 6 животных. Однако один из мужчин при посадке сдавал 7 котов, передают "Вести".

    На протяжении двух часов любителей кошек, который оказался иностранным гражданином, выяснял отношения с представителями авиакомпании и полицией. Часть пассажиров поддержали его, друга требовала отправить рейс.

    В итоге авиакомпания согласилась отступить от правил и провезти на одного кота больше.

    Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины взяли на работу кота по кличке Амбассадор. Через день после трудоустройства у животного появился свой аккаунт на Twitter.

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