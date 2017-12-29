Рейс Киев - Анкара задержали из-за кота

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В аэропорту "Киев" авиарейс на Анкару был отложен из-за кота, которого провозил один из пассажиров. Самолет простоял на земле лишние два часа в ожидании.

Оказалось, что авиакомпания, осуществлявшая перевозку, не разрешает провозить одному пассажиру более 6 животных. Однако один из мужчин при посадке сдавал 7 котов, передают "Вести".

На протяжении двух часов любителей кошек, который оказался иностранным гражданином, выяснял отношения с представителями авиакомпании и полицией. Часть пассажиров поддержали его, друга требовала отправить рейс.

В итоге авиакомпания согласилась отступить от правил и провезти на одного кота больше.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины взяли на работу кота по кличке Амбассадор. Через день после трудоустройства у животного появился свой аккаунт на Twitter.