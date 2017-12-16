В Норвегии кот выжил после 40 минут вращения в стиральной машине

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В Осло кот по кличке Зеро случайно попал в стиральную машину и пережил сорок минут стирки при температуре 30 градусов в режиме для шерсти. Об этом пишет норвежский сайт NRK.

Кот незаметно пробрался в барабан, когда отец семейства открыл стиральную машину, чтобы вытащить из нее часть одежды. По окончании стирки кота обнаружил 14-летний Йоаким.

​"Он промок насквозь. Он выглядел абсолютно скукоженным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, и его начало тошнить", — рассказывает мальчик.

Кота отнесли в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницу. Через два дня его вернули в семью. "Это были нервные дни. Только когда ветеринары сказали, что с ним все будет в порядке, мы смогли расслабиться", — рассказывает мама Йоакима Аннет.

По словам ветеринара Вибеке Рутвельт, такого случая в ее практике еще не было. Тем не менее, она считает, что такое происходит часто, просто не о каждом подобном эпизоде становится известно.

Сейчас Зеро такой же живой и игривый, как раньше.

"Теперь он пахнет мылом. Коты совсем не любят воду. Не думаю, что после такого Зеро она стала больше нравиться", — отметил Йоаким.

То, что с котом не произошло ничего страшного, он называет дополнительным подарком на Рождество. Подросток призвал других людей быть более внимательным к своим питомцам, а его семья теперь постоянно проверяет барабан перед стиркой.

Ранее сообщалось, что российские следователи проводят проверку по факту гибели пятилетней девочки в Магадане, которую нашли мертвой в стиральной машине.