Лужи крови. В Киеве произошло жестокое нападение на продавщицу магазина

КИЕВ, 28 дек — РАИ Новости Украина. В Киеве накануне поздно вечером произошло жестокое нападение на продуктовый магазин на улице Мукачевской, 5А, информирует Киев Оперативный.

По предварительной информации, мужчина в возрасте около 40-45 лет напал с ножом на женщину-продавщицу, нанес ей большое количество ударов руками и ножом.

Киев Оперативный Нападение на продавщицу магазина в Киеве

"Женщина защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения, мужчина забрал деньги и скрылся", — говорится в сообщении.

Женщину срочно с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. На месте работала следственно-оперативная группа и криминалисты.

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Ранее сообщалось, что в магазине в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадали не менее 10 человек.