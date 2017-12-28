наверх
28.12.201707:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Лужи крови. В Киеве произошло жестокое нападение на продавщицу магазина

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (83)

    (обновлено: )68002
    Женщину, пострадавшую в результате жестокого нападения, с многочисленными травмами срочно госпитализировали. Грабитель скрылся с места происшествия.
    Нападение на продавщицу магазина в Киеве
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 28 дек — РАИ Новости Украина. В Киеве накануне поздно вечером произошло жестокое нападение на продуктовый магазин на улице Мукачевской, 5А, информирует Киев Оперативный.

    По предварительной информации, мужчина в возрасте около 40-45 лет напал с ножом на женщину-продавщицу, нанес ей большое количество ударов руками и ножом.

    Киев Оперативный
    Нападение на продавщицу магазина в Киеве

    "Женщина защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения, мужчина забрал деньги и скрылся", — говорится в сообщении.

    Женщину срочно с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. На месте работала следственно-оперативная группа и криминалисты. 

    Читайте также: Опасное время. Предновогодний воровской бум по Украине

    Ранее сообщалось, что в магазине в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадали не менее 10 человек. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча в "Борисполе" украинцев, освобожденных из плена в Донбассе
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
    Взрыв в Санкт-Петербурге
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Конрад Ренкас
    Итоги-2017, прогнозы-2018