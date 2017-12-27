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    Киев

    Авто полиции в Киеве сбило девушку-пешехода

    (обновлено: )15
    По данным СМИ, девушка перебегала проспект в неположенном месте в компании двух парней. Пострадавшая в настоящее время находится в критическом состоянии.
    Оформление ДТП. Архивное фото
    ГУ НП в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 27 дек — РАИ Новости Украина. Полицейский автомобиль Hyundai Tucson сбил девушку, перебегавшую проспект ЛОбановского в Киеве в неположенном месте. Пострадавшая находится в критическом состоянии, сообщает dtp.kiev.ua

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    "Очередная пьяная компания перебегала Лобановского: двое мужиков успели. Девушка нет. Сбита полицейским Хюндаем Туксон. В критическом состоянии, без сознания, взята в скорую. На месте проводятся реанимационные мероприятия", — говорится в сообщении.

    dtp.kiev.ua
    Полицейское авто сбило девушку в Киеве

    Также отмечается, что мужчины, также перебегавшие дорогу с нарушением правил дорожного движения, утверждают, что просто свидетели и с девушкой незнакомы. 

    dtp.kiev.ua
    Полицейское авто сбило девушку в Киеве

    Напомним, в конце ноября автомобиль Volkswagen Touareg сбил перебегавших в неположенном месте дорогу двух пешеходов и скрылся с места происшествия. В результате ДТП, произошедшем на пр-те Лобановского, мужчина погиб на месте, женщина была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. 

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