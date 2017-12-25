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    Происшествия

    "Нетрезвое ДТП". Под Киевом иномарка протаранила ВАЗ

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    Водитель авто Volkswagen Caddy, который находился в нетрезвом состоянии, столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099. В результате два человека госпитализировала скорая.
    На месте ДТП в Киевской области
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В Борисполе Киевской области нетрезвый водитель стал виновником ДТП с пострадавшими.

    "Водитель авто Volkswagen Caddy столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099. В результате два человека госпитализировала скорая. Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому прошел проверку на драгере. Результат подтвердил, что он употреблял алкоголь, — 2,09 промилле. Инспекторы составили на водителя Volkswagen Caddy протоколы по ст.124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), а также изъяли водительское удостоверение", — сообщает подробности dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киевской области

    Ранее сообщалось, что в Словакии в субботу автобус с украинцами попал в ДТП. В пригороде Кошице столкнулись микроавтобус "Renault Master" и легковой автомобиль "Suzuki Ignis".

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