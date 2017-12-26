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    Киев

    В Киеве грабители связали академика с женой и забрали 15 млн грн

    (обновлено: )30422
    По данным СМИ, злоумышленники связали 68-летнего хозяина дома, его 66-летнюю супругу и с угрозами потребовали отдать деньги. Добычей преступников стала крупная сумма в евро, гривне и долларах.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Неизвестные совершили разбойное нападение на частный дом академика Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), директора одного из Национальных институтов в Киеве, сообщает Обозреватель со ссылкой на источник.

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    Злоумышленники в балаклавах проникли в дом около 22:00 25 декабря в Голосеевском районе столицы.

    "Они связали 68-летнего хозяина дома и его 66-летнюю супругу и, угрожая холодным оружием, потребовали отдать деньги. Добычей преступников стала крупная сумма в гривне, евро и долларах США. Всего около 15 миллионов в гривневом эквиваленте", — говорится в сообщении.

    Налет продолжался полчаса.

    Ранее сообщалось, что неизвестные в балаклавах обворовали дом полузащитника "Динамо" Олега Гусева в Обуховском районе Киевской области.

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