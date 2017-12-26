В Киеве грабители связали академика с женой и забрали 15 млн грн

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Неизвестные совершили разбойное нападение на частный дом академика Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), директора одного из Национальных институтов в Киеве, сообщает Обозреватель со ссылкой на источник.

Злоумышленники в балаклавах проникли в дом около 22:00 25 декабря в Голосеевском районе столицы.

"Они связали 68-летнего хозяина дома и его 66-летнюю супругу и, угрожая холодным оружием, потребовали отдать деньги. Добычей преступников стала крупная сумма в гривне, евро и долларах США. Всего около 15 миллионов в гривневом эквиваленте", — говорится в сообщении.

Налет продолжался полчаса.

Ранее сообщалось, что неизвестные в балаклавах обворовали дом полузащитника "Динамо" Олега Гусева в Обуховском районе Киевской области.