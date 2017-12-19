В Киеве ограбили квартиру со спящими хозяевами

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Киевляне встревожены разгулом квартирных воров в предпраздничное время. Злоумышленники вторгаются в дом, даже в присутствии хозяев.

В группе "Русановка" сети Facebook одним из лидеров обсуждений стал пост о том, что ночью ограбили квартиру на Русановском бульваре, 12, когда хозяева были дома.

"Вынесли все, что было в прихожей", — пишет хозяин.

В этой же группе пользователи пишут и о других похожих историях в соседних домах.

Напомним, в Киеве 34-летний мужчина трижды совершил нападение на один и тот же пункт оказания мгновенного кредита.