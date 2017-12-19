наверх
19.12.201718:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве ограбили квартиру со спящими хозяевами

    (обновлено: )30320
    Ограбление произошло в столице посреди ночи. Хозяева жилья в этот момент спали. Как сообщается, воры вынесли все, что было в прихожей.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Киевляне встревожены разгулом квартирных воров в предпраздничное время. Злоумышленники вторгаются в дом, даже в присутствии хозяев.

    В группе "Русановка" сети Facebook одним из лидеров обсуждений стал пост о том, что ночью ограбили квартиру на Русановском бульваре, 12, когда хозяева были дома.

    "Вынесли все, что было в прихожей", — пишет хозяин.

    В этой же группе пользователи пишут и о других похожих историях в соседних домах.

    Напомним, в Киеве 34-летний мужчина трижды совершил нападение на один и тот же пункт оказания мгновенного кредита.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    СБУ пыталась вручить Саакашвили повестку на допрос. Видео
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент