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    Киев

    В Киеве американку ограбили в собственной квартире

    Тема:

    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (61)

    (обновлено: )20320
    Преступник брызнул пострадавшей в лицо из газового балончика, после чего вынес из квартиры деньги, телефон и компьютер.
    Полиция в больнице №12 на Печерске в Киеве
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Киеве вечером 12 декабря неизвестный ограбили гражданку США, сообщает столичная полиция.

    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Потерпевшая американка рассказала прибывшим полицейским, что ее ограбили прямо в собственной квартире.

    "В дверь ее квартиры позвонили и когда она открыла, то неизвестный мужчина брызнул ей в лицо из газового баллончика и зашел в дом. Злоумышленник забрал деньги, телефон и компьютерную технику", — говорится в сообщении полиции.

    Пострадавшая женщина работает учителем английского языка в киевской школе.

    Проводится уголовное расследоваие по статье "разбой" Уголовного кодекса.

    Напомним, 4 ноября в центре Киева неизвестные напали на американского дипломата. Пострадавшим оказался  второй секретарь посольства США в Украине Омар Карденти.

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