В Киеве американку ограбили в собственной квартире

Национальная полиция Украины

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Киеве вечером 12 декабря неизвестный ограбили гражданку США, сообщает столичная полиция.

Потерпевшая американка рассказала прибывшим полицейским, что ее ограбили прямо в собственной квартире.

"В дверь ее квартиры позвонили и когда она открыла, то неизвестный мужчина брызнул ей в лицо из газового баллончика и зашел в дом. Злоумышленник забрал деньги, телефон и компьютерную технику", — говорится в сообщении полиции.

Пострадавшая женщина работает учителем английского языка в киевской школе.

Проводится уголовное расследоваие по статье "разбой" Уголовного кодекса.

Напомним, 4 ноября в центре Киева неизвестные напали на американского дипломата. Пострадавшим оказался второй секретарь посольства США в Украине Омар Карденти.