наверх
14.12.201717:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Киевлянин трижды ограбил одно и то же заведение

    (обновлено: )88
    По данным правоохранителей, кроме денег киевлянин забирал личные вещи сотрудниц заведения. Сейчас задержанный находится под арестом с правом внесения залога в 128 тысяч гривен.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. 

    Ограбление магазина сыном нардепа
    Скриншот видео
    Тренд дня: "Сын нардепа ограбил магазин, в политики собирается"
    В Киеве 34-летний мужчина трижды совершил нападение на один и тот же пункт оказания мгновенного кредита, сообщает пресс-служба полиции Киева.

    По данным правоохранителей, кроме денег киевлянин забирал личные вещи сотрудниц заведения. Сейчас задержанный находится под арестом с правом внесения залога в 128 тысяч гривен.

    Общая сумма материального ущерба составляет почти 10 тысяч гривен.

    По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, первое разбойное нападение мужчина совершил еще в августе. Затем в сентябре он ограбил это же заведение. В октябре совершил третье нападение и попался.

    Известно, что ранее мужчина был судим за совершение имущественных преступлений. 

    Как сообщалось ранее, в Киеве вечером 12 декабря неизвестный ограбили гражданку США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: ключевые заявления
    Президент Польши Анджей Дуда
    Раздор с Польшей: визит Дуды в Украину
    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу
    Национальный банк Украины
    Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер