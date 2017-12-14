Киевлянин трижды ограбил одно и то же заведение

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина.
По данным правоохранителей, кроме денег киевлянин забирал личные вещи сотрудниц заведения. Сейчас задержанный находится под арестом с правом внесения залога в 128 тысяч гривен.
Общая сумма материального ущерба составляет почти 10 тысяч гривен.
По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, первое разбойное нападение мужчина совершил еще в августе. Затем в сентябре он ограбил это же заведение. В октябре совершил третье нападение и попался.
Известно, что ранее мужчина был судим за совершение имущественных преступлений.
Как сообщалось ранее, в Киеве вечером 12 декабря неизвестный ограбили гражданку США.