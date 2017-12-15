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    Синоптики предупреждают о сильном тумане до конца суток в Киеве

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    В субботу, 16 декабря, погода в Киеве будет облачной с прояснениями, днем и местами ночью небольшой дождь.
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Киеве до конца текущих суток прогнозируют туманную погоду, сообщили в пресс-службе Киевгоргосадинистрации со ссылкой на синоптиков.

    Сообщается, что видимость составит 200-500 метров.

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    По данным синоптиков, в субботу, 16 декабря, погода в Киеве будет облачной с прояснениями, днем и местами ночью небольшой дождь.

    Ветер южный — 7-12 м/с. Дневная температура составит 6-8 градусов тепла, ночью  2-4.

    Напомним, в последнее время в Украину пришли дожди и некоторое потепление.

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