На Украину несется циклон: снег и дождь прогнозируются в большинстве регионов

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В ближайший уик-энд в Украине резко ухудшится погода, ожидаются снег и дождь, сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В течение субботы-воскресенья к нам идет циклон. В субботу дождь-снег и ветер начнутся на Западе и Севере, а в воскресенье, 17 декабря, сложная неблагоприятная погода охватит большинство областей Украины. Особенно достанется Одесской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Черкасской. Там осадки могут быть сильными", — сообщает Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в пятницу 15 декабря в Киеве будет сырая облачная погода, температура плюс 4 градуса. В субботу в столице ожидаются осадки, которые в воскресенье будут перемежаться — дождь и мокрый снег. Ветер будет порывистый ветер, возможно налипание мокрого снега.

Погодная карта со страницы Натальи Диденко в Facebook Погодная карта Европы

Укргидрометцентр также выпустил штормовое предупреждение для Западной Украины. "15 декабря в Карпатах сильный дождь и мокрый снег, на высокогорье порывы ветра 30-35 м/с, метели", — говорится в опубликованном сообщении.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и на Закарпатье.