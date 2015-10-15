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    Киев

    МВД открыло пять уголовных дел после "Марша Героев" в Киеве

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    День защитника Украины и "Марш героев" (64)

    (обновлено: )76520
    Александр Терещук отметил, что милиция во время марша никого не задерживала, однако как только МВД получит заключения экспертиз, виновные лица будут привлечены к ответственности.
    Участники Марша героев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Милиция завела пять уголовных дел по факту незаконного обращения с оружием участниками марша, который накануне в Киеве провели сторонники ВО "Свобода" и "Правого сектора", сообщает в четверг начальник главного управления МВД в Киеве Александр Терещук.

    Участники Марша героев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Около трех тысяч активистов ВО "Свобода" и "Правого сектора" провели митинг на Михайловской площади в Киеве по случаю 73-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА). По завершении митинга его участники прошли маршем по улицам Киева к Лукьяновскому СИЗО, где находятся под стражей активисты партии "Свобода", арестованные по подозрению в причастности к организации беспорядков возле Рады 31 августа. В ходе марша взорвалась петарда, однако в результате инцидента никто не пострадал.

    "На сегодня уже возбуждено пять уголовных производств по части второй статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Вчера милиция никого не задерживала, всем дали возможность спокойно отдыхать. Когда получим заключения экспертиз и иметь определенные признаками криминала, виновные лица будут привлечены к ответственности", — написал Терещук на своей странице в Facebook.

    По данным Терещука, 14 октября правоохранители работали в усиленном режиме и не допустили провокаций. Однако у некоторых участников марша правоохранители изъяли дымовые шашки, кастеты, ножи, телескопические дубинки, маски, балаклавы и газовые баллончики. Кроме этого, была изъята смесь, внешне похожая на взрывную. Сейчас проводятся экспертизы.

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