Масштабный "Марш героев" в Харькове

Колонна прошла от площади Конституции до площади Свободы. Численность участников марша превысило тысячу человек. Они несли национальные флаги и скандировали "Слава Украине — героям слава!".

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В конце участники провели короткий митинг, где зачитали коллективную молитву и зажгли файеры на постаменте снесенного в 2014 году памятника Ленину и перед ним.

Видео предоставлено Александром Белокобыльским, РИА Новости Украина.

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День защитника Украины в среду впервые отпраздновали в стране на государственном уровне. Новый праздник учрежден вместо Дня защитника Отечества, который в Украине традиционно отмечали 23 февраля.

В Киеве колонны и группы людей под черно-красными флагами, флагами "Свободы" и желто-синими государственными знаменами прошли от Софийской площади к площади Михайловской, где состоялся митинг по случаю 73-летия со дня создания УПА.