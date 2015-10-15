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    Масштабный "Марш героев" в Харькове

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    День защитника Украины и "Марш героев" (64)

    (обновлено: )130501
    "Марш героев" состоялся в среду в Харькове. В мероприятии приняли участие бойцы добровольческих батальонов, представители "Правого сектора", общественные активисты и жители города.
    Белокобыльский Александр/Youtube

    Колонна прошла от площади Конституции до площади Свободы. Численность участников марша превысило тысячу человек. Они несли национальные флаги и скандировали "Слава Украине — героям слава!".

    Смотрите видео: "Марш героев" в Киеве

    В конце участники провели короткий митинг, где зачитали коллективную молитву и зажгли файеры на постаменте снесенного в 2014 году памятника Ленину и перед ним.

    Видео предоставлено Александром Белокобыльским, РИА Новости Украина.

    Смотрите фотоленту: День казачества в Харькове

    День защитника Украины в среду впервые отпраздновали в стране на государственном уровне. Новый праздник учрежден вместо Дня защитника Отечества, который в Украине традиционно отмечали 23 февраля.

    В Киеве колонны и группы людей под черно-красными флагами, флагами "Свободы" и желто-синими государственными знаменами прошли от Софийской площади к площади Михайловской, где состоялся митинг по случаю 73-летия со дня создания УПА.

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