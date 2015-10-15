Харьков: многолюдный марш в честь УПА

Александр Белокобыльский

Александр Белокобыльский, РИА Новости Украина, Харьков

Заявленная на 6 часов вечера среды акция началась чуть позже. Вначале публика окружила памятник "Слава Украине!", затем колонна двинулась в направлении площади Свободы. По пути люди видели тризуб из свечей, а на финише – выложенный свечами знак полка "Азов".

Харьковская центральная улица Сумская была перекрыта за час до заявленного "Марша героев". Вдоль нее был выставлен милицейский кордон. Уже на этом этапе милиции было заметно больше заявленной накануне пресс-службой областного ГУ МВД цифры в 200 правоохранителей.

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К 6 часам вечера на площади Конституции собралось несколько сотен человек с национальными флагами и красно-черными знаменами Украинской повстанческой армии. Были также флаги с символикой спецроты МВД "Схидный корпус", позже появились флаги полка МВД "Азов" с монограммой "Ідея Nації".

Митинг продолжался около часа, в его ходе выступили военные, участники АТО, представители добровольческих батальонов и войск МВД.

В это время к площади продолжали стекаться люди, многие из которых также шли с желто-синими и красно-черными знаменами.

Во главе колонны, которая выдвинулась по Сумской от пл. Конституции к пл. Свободы, шли юноша в вышиванке, пожилой мужчина в казацком убранстве, хлопец в форме УПА и еще один в современном военном камуфляже. Они олицетворяли собой ипостаси праздника: День казачества, День создания УПА, День защитника Отечества.

Процессия прошла около двух километров, миновав знаменитый харьковский памятник Тарасу Шевченко. В отличие от прошлогоднего шествия, у монумента Кобзарю не остановились (тогда у памятника исполнили гимн). Но здесь свечами был выложен герб Украины – тризубец, по обе стороны которого стояли знаменосцы с государственным флагом и красно-черным полотнищем.

На финише колону ждала еще одна композиция из свечей. У постамента снесенного памятника Ленину лампадками выложен все тот же символ "Ідея Nації". Организаторы просят операторов и фотожурналистов держаться от композиции на расстоянии, чтобы не мешать подходящей колонне.

Постамент снесенного памятника Ленину больше года окружен лесами, затянут сеткой и украшен надписью "реконструкция". На передней части обычно вывешен баннер с Богородицей. Но к празднику Покрова Пресвятой Богородицы ее изображение убрали – вместо него натянули красно-черный с тризубом Украинской повстанческой армии, который сегодня использует "Правый сектор".

В конце шествия состоялся короткий митинг, на котором выступил народный депутат, комполка "Азова" Андрей Билецкий.

"Еще восемь лет назад, чтобы пройти в этот день не то, что на Востоке Украины, а по Крещатику, нам пришлось бы драться с милицией, нам пришлось бы сидеть в ИВС", – сказал Билецкий.

В то же время празднование этого дня он назвал "подачкой от власти", которая подписывает "капитуляцию" (Минские соглашения), "плюя на кровь наших погибших соратников и побратимов". Он сказал, что по-настоящему праздновать 14 октября нужно будет в тот год, когда вся Украина будет свободной.

В завершение была зачитана "Молитва украинского националиста". Визуальным сопровождением стали файеры, зажженные на постаменте снесенного памятника Ленину и перед ним.

По оценкам милиции, в марше приняло участие около 1200 человек.