Харьков: многолюдный марш в честь УПА

Александр Белокобыльский, РИА Новости Украина, Харьков
Заявленная на 6 часов вечера среды акция началась чуть позже. Вначале публика окружила памятник "Слава Украине!", затем колонна двинулась в направлении площади Свободы. По пути люди видели тризуб из свечей, а на финише – выложенный свечами знак полка "Азов".
Харьковская центральная улица Сумская была перекрыта за час до заявленного "Марша героев". Вдоль нее был выставлен милицейский кордон. Уже на этом этапе милиции было заметно больше заявленной накануне пресс-службой областного ГУ МВД цифры в 200 правоохранителей.
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Митинг продолжался около часа, в его ходе выступили военные, участники АТО, представители добровольческих батальонов и войск МВД.
В это время к площади продолжали стекаться люди, многие из которых также шли с желто-синими и красно-черными знаменами.
Во главе колонны, которая выдвинулась по Сумской от пл. Конституции к пл. Свободы, шли юноша в вышиванке, пожилой мужчина в казацком убранстве, хлопец в форме УПА и еще один в современном военном камуфляже. Они олицетворяли собой ипостаси праздника: День казачества, День создания УПА, День защитника Отечества.
На финише колону ждала еще одна композиция из свечей. У постамента снесенного памятника Ленину лампадками выложен все тот же символ "Ідея Nації". Организаторы просят операторов и фотожурналистов держаться от композиции на расстоянии, чтобы не мешать подходящей колонне.
Постамент снесенного памятника Ленину больше года окружен лесами, затянут сеткой и украшен надписью "реконструкция". На передней части обычно вывешен баннер с Богородицей. Но к празднику Покрова Пресвятой Богородицы ее изображение убрали – вместо него натянули красно-черный с тризубом Украинской повстанческой армии, который сегодня использует "Правый сектор".
В конце шествия состоялся короткий митинг, на котором выступил народный депутат, комполка "Азова" Андрей Билецкий.
"Еще восемь лет назад, чтобы пройти в этот день не то, что на Востоке Украины, а по Крещатику, нам пришлось бы драться с милицией, нам пришлось бы сидеть в ИВС", – сказал Билецкий.
В завершение была зачитана "Молитва украинского националиста". Визуальным сопровождением стали файеры, зажженные на постаменте снесенного памятника Ленину и перед ним.
По оценкам милиции, в марше приняло участие около 1200 человек.