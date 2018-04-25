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    Мощный взрыв прогремел возле здания полиции в Макеевке

    (обновлено: )9720
    Мощный взрыв под окнами здания РОВД в Макеевке прогремел во вторник около 20.30. По данным местных СМИ, заряд был заложен под окном участкового.
    Взрыв возле здания полиции в Макеевке
    t.me/vmakeevke

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В подконтрольной самопровозглашенной ДНР Макеевке у здания местной полиции прогремел взрыв, сообщает интернет-издание "Новости Донбасса" со ссылкой на Telegram-канал "ВМакеевке". 

    t.me/vmakeevke
    Взрыв возле здания полиции в Макеевке

    "Экстренное сообщение. Макеевка, Бажаново, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв под окнами здания РОВД, недалеко от магазина "Этюд". Неизвестные подорвали участок полиции, был заложен заряд под окном участкового! Повылетали стекла, повреждены рамы, вроде без пострадавших", – говорится в сообщении.

    t.me/vmakeevke
    Взрыв возле здания полиции в Макеевке

    Ранее сообщалось, что во вторник вечером в Донецке произошел крупный пожар на территории шахты "Куйбышевская". 

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