Мощный взрыв прогремел возле здания полиции в Макеевке

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В подконтрольной самопровозглашенной ДНР Макеевке у здания местной полиции прогремел взрыв, сообщает интернет-издание "Новости Донбасса" со ссылкой на Telegram-канал "ВМакеевке".

t.me/vmakeevke Взрыв возле здания полиции в Макеевке

"Экстренное сообщение. Макеевка, Бажаново, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв под окнами здания РОВД, недалеко от магазина "Этюд". Неизвестные подорвали участок полиции, был заложен заряд под окном участкового! Повылетали стекла, повреждены рамы, вроде без пострадавших", – говорится в сообщении.

t.me/vmakeevke Взрыв возле здания полиции в Макеевке

Ранее сообщалось, что во вторник вечером в Донецке произошел крупный пожар на территории шахты "Куйбышевская".

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