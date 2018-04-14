Пиротехники обезвредили мины времен Второй мировой в Хмельницкой области

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Специалисты обезвредили две мины времен Второй мировой войны, найденные в Хмельницкой области, сообщила в субботу Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы ведомства, минометные мины калибра 82 миллиметра обнаружили возле села Олешин и в селе Жабинцы в Хмельницкой области.

"Пиротехники Госслужбы по ЧС уничтожили две минометные мины времен Второй мировой войны", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на Контрактовой площади в подвале отселенного здания был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 152 мм времен Второй мировой войны.