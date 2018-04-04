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    Происшествия

    В Одесской области нашли мертвым пропавшего хирурга

    (обновлено: )12
    Полиция в одесском парке. Архивное фото
    7kanal.com.ua

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Одесской области правоохранители нашли тело без вести пропавшего в феврале мужчины.

    "Его тело без видимых признаков насильственной смерти обнаружено на берегу лимана среди тростника. Сейчас идет ряд экспертиз, по результатам которых будет установлена ​​окончательная причина смерти. Напомним, что в начале февраля в полицию обратился мужчина, который сообщил, что с садового общества в с. Отрадово исчез его 65-летний отец. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и начаты масштабные поиски пропавшего", — сообщает полиция.

    К поисковой операции присоединились бойцы Нацгвардии, волонтеры и неравнодушные граждане. Для установления места нахождения мужчины была задействовано современная техника, с помощью которой территория обследовалась и с воздуха. Никаких следов совершения преступления полицейские не обнаружили.

    "К сожалению, чуда не произошло…В одежде погибшего обнаружили мобильный телефон, кошелек, пенсионное удостоверение и ключи от дома", — сообщает полиция.

    Предварительная причина смерти мужчины — проблемы со здоровьем. Окончательные выводы об обстоятельствах происшествия будут сделаны после получения результатов экспертиз.

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