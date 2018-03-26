В Одессе авто патрульных вылетело с моста

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Одессе в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции пострадали двое правоохранителей.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, в результате ДТП поврежден служебный автомобиль Renault.
"Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе служебной проверки. Двоим сотрудникам полиции оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, патрульный автомобиль "слетел" с Горбатого моста, расположенного в Малиновском районе города.
Ранее сообщалось, что во Львове в результате лобового столкновения в ДТП погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного военкомата.
В Одессе автомобиль полиции упал с моста