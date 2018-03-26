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    Происшествия

    В Одессе авто патрульных вылетело с моста

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    По информации СМИ, патрульный автомобиль "слетел" с Горбатого моста в Малиновском районе Одессы. Двоим сотрудникам полиции оказывается медицинская помощь.
    В Одессе автомобиль полиции упал с моста
    Думская.net

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Одессе в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции пострадали двое правоохранителей.

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    Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, в результате ДТП поврежден служебный автомобиль Renault.

    "Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе служебной проверки. Двоим сотрудникам полиции оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

    По словам очевидцев, патрульный автомобиль "слетел" с Горбатого моста, расположенного в Малиновском районе города.

    Ранее сообщалось, что во Львове в результате лобового столкновения в ДТП погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного военкомата.

    Думская.net
    В Одессе автомобиль полиции упал с моста

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