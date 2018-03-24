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    Полный набор. Под Одессой мужчина хранил гранатометы и гранаты

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    Правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, две тротиловые шашки, две ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра.
    Правоохранители изъяли гранатометы и боеприпасы в доме у жителя города Беляевка Одесской области
    od.npu.gov.ua/

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли гранатометы и боеприпасы в доме у жителя города Беляевка Одесской области.

    Как сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины, "во время обыска в домовладении 41-летнего жителя города Беляевка правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, две тротиловые шашки, две ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра".

    od.npu.gov.ua
    Правоохранители изъяли гранатометы и боеприпасы в доме у жителя города Беляевка Одесской области

    Все оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

    Напомним, нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. 

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