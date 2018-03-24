Полный набор. Под Одессой мужчина хранил гранатометы и гранаты

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли гранатометы и боеприпасы в доме у жителя города Беляевка Одесской области.

Как сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины, "во время обыска в домовладении 41-летнего жителя города Беляевка правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, две тротиловые шашки, две ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра".

od.npu.gov.ua Правоохранители изъяли гранатометы и боеприпасы в доме у жителя города Беляевка Одесской области

Все оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.