Порошенко подписал закон о запрете носить оружие в Раду и Кабмин

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина.
"Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной Радой Украины 20 марта 2018 года", — говорится в сообщении на сайте президента.
Накануне парламент Украины принял закон, которым запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной рады.
Согласно документу, в здания Рады, администрации президента, кабмина и другие здания государственной власти, где есть госохрана, нельзя приносить взрывчатые вещества, средства для подрыва, боеприпасы всех видов и образцов, в том числе учебные или имитационные, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие твердые вещества и пиротехнические средства.
Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.