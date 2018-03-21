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    Порошенко подписал закон о запрете носить оружие в Раду и Кабмин

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    Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной Радой Украины 20 марта.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. 

    Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощай, оружие! Заставят ли нардепов сдать пистолеты?
    Президент Украины Петр Порошенко в среду, 21 марта, подписал закон, запрещающий депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной Рады, Администрацию президента и Кабмин.

    "Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной Радой Украины 20 марта 2018 года", — говорится в сообщении на сайте президента.

    Накануне парламент Украины принял закон, которым запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной рады.

    Согласно документу, в здания Рады, администрации президента, кабмина и другие здания государственной власти, где есть госохрана, нельзя приносить взрывчатые вещества, средства для подрыва, боеприпасы всех видов и образцов, в том числе учебные или имитационные, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие твердые вещества и пиротехнические средства.

    Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.

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