Порошенко подписал закон о запрете носить оружие в Раду и Кабмин

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина.

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 21 марта, подписал закон, запрещающий депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной Рады, Администрацию президента и Кабмин.

"Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной Радой Украины 20 марта 2018 года", — говорится в сообщении на сайте президента.

Накануне парламент Украины принял закон, которым запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной рады.

Согласно документу, в здания Рады, администрации президента, кабмина и другие здания государственной власти, где есть госохрана, нельзя приносить взрывчатые вещества, средства для подрыва, боеприпасы всех видов и образцов, в том числе учебные или имитационные, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие твердые вещества и пиротехнические средства.

Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.