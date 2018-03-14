В Марьинке мать морила голодом сына

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Марьинке Донецкой области мать морила голодом 12-летнего сына.

В полиции сообщили, что мальчик попался на краже, после чего полиция заинтересовалась подростком.

"Пообщавшись с учителями, правоохранители узнали, что мать семиклассника отказывается ходить на собрания, и вообще, не интересуется своим ребенком. Когда полицейские пришли проверить полученную информацию, их встретила пьяная женщина, не могла адекватно воспринимать окружающих. В углу сидел неопрятный мальчик, который был очень голоден, ведь мама забыла, что такое воспитание ребенка. Кроме того, что на женщину был составлен административный протокол, сейчас ее привлекают к уголовной ответственности по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Горе-мать признает свою вину, но меняться не планирует", — сообщает полиция.

Сейчас мальчик временно находится у родственников.

police.dn.ua Квартира, в которой мать морила голодом сына

Напомним, правоохранители Киева устанавливают обстоятельства смерти ребенка, которого во вторник нашли в мусорном контейнере.