В центре Одессы обвалился дом. Под завалами оказалась женщина

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В центре Одессы сегодня ночью, 19 февраля, частично обрушился жилой дом на Нежинской улице. В результате под завалами в собственной квартире оказалась пожилая женщина, сообщает ГСЧС.

Спасатели получили сообщение о происшествии в 00:49.

Пресс-служба ГСЧС в Одесской области В Одессе обрушился дом

Пресс-служба ГСЧС в Одесской области В Одессе обрушился дом

На месте они выяснили, что частично обрушилась пристроенная квартира на втором этаже. Развалились перекрытия чердака, крыша и лестничная клетка двухэтажного жилого дома на общей площади 100 квадратных метров.

По завалом оказалась хозяйка квартиры — женщина-инвалид первой группы. Ее спасли и отправили в городскую клиническую больницу № 5 для проведения медицинского обследования. Видимых травм во время обрушения женщина не получила.

Причины происшествия устанавливаются.

К проведению поисково-спасательных работ от Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области привлекались 3 единицы основной пожарной и специальной техники и 14 человек личного состава.

В начале февраля в Одессе обрушились два балкона.