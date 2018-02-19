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    Происшествия

    В центре Одессы обвалился дом. Под завалами оказалась женщина

    (обновлено: )19011
    В Одессе ночью произошло обрушение жилого дома, в результате чего По завалом оказалась женщина-инвалид первой группы. Видимых травм во время обрушения женщина не получила, спасателям удалось извлечь ее оперативно и без травм.
    В Одессе обрушился дом
    Пресс-служба ГСЧС в Одесской области

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В центре Одессы сегодня ночью, 19 февраля, частично обрушился жилой дом на Нежинской улице. В результате под завалами в собственной квартире оказалась пожилая женщина, сообщает ГСЧС.

    Спасатели получили сообщение о происшествии в 00:49.

    На месте они выяснили, что частично обрушилась пристроенная квартира на втором этаже. Развалились перекрытия чердака, крыша и лестничная клетка двухэтажного жилого дома на общей площади 100 квадратных метров.

    По завалом оказалась хозяйка квартиры — женщина-инвалид первой группы. Ее спасли и отправили в городскую клиническую больницу № 5 для проведения медицинского обследования. Видимых травм во время обрушения женщина не получила.

    Причины происшествия устанавливаются.

    К проведению поисково-спасательных работ от Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области привлекались 3 единицы основной пожарной и специальной техники и 14 человек личного состава.

    В начале февраля в Одессе обрушились два балкона.

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