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    В Херсонской области неизвестные в балаклавах ворвались в дом главы района

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (247)

    (обновлено: )17710
    По информации СМИ, во время нападения неизвестных глава Генической райгосадминистрации Aлександр Воробьев находился на совещании с силовиками у губернатора Херсонской области.
    Мужчина в балаклаве
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 февраля, около 13 часов было совершенно разбойное нападение на дом в селе Cтрелковое, в котором проживает глава Генической райгосадминистрации Aлександр Воробьев. В это время чиновник находился на совещании с силовиками у губернатора Херсонской области, сообщает ХЕРCОН.сity.

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    "Группа неизвестных в балаклавах проникла в помещение, после чего завязалась драка с охраной. Видеокамеры зафиксировали нападавших и  непосредственную схватку с охраной. На месте преступления нападавшие оставили вещественные доказательства. Угрожая предметами, похожими на оружие, преступникам удалось скрыться", — говорится в сообщении.

    В настоящее время  проводятся следственно-оперативные действия и розыскные мероприятия.

    Ранее сообщалось, что одесский националист Сергей Стерненко, известный срывами концертов российских артистов, находится в больнице с сотрясением головного мозга, ссадинами, ушибом грудной клетки и резаной раной левого бедра после нападения. 

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