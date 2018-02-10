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    Конфликт в киевском общежитии перерос в поножовщину

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    Чтобы скрыть следы преступления, 21-летний правонарушитель выбросил нож на помойку. Эксперты изъяли вещественное доказательство и отправили на экспертизу.
    Драка в киевском общежитии переросла в поножовщину
    отдел коммуникации полиции Киева

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В результате инцидента в столичном общежитии один молодой человек с ножевым ранением грудной клетки попал в больницу, другой — в полицию, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

    Около 21 часов пятницы в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что в комнате общежития на улице Сагайдака произошла драка. На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции.

    Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, правоохранители пообщались с жителями дома и осмотрели место происшествия. Также опросили врачей, которые оказывали помощь 19-летнему пострадавшему.

    отдел коммуникации полиции Киева
    Драка в киевском общежитии переросла в поножовщину

    "Предварительно мы установили, что двое ребят — уроженцев Днепропетровщины, проживали вместе в комнате общежития. После работы на строительстве распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. В результате один схватил нож и ударил им оппонента. Это услышали другие жители и вызвали врачей и полицию", — рассказал Александр Кузьмин.

    Чтобы скрыть следы преступления, 21-летний правонарушитель выбросил нож на помойку. Эксперты изъяли вещественное доказательство и отправили на экспертизу.

    Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Черниговская" двое мужчин устроили драку, которая в итоге закончилась поножовщиной.

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