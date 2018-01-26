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    Чума свиней обнаружена в хозяйстве Нацгвардии

    (обновлено: )97
    Биологический материал был направлен в лаборатории Днепра и Киева, которые подтвердили подозрение на АЧС. В подсобном хозяйстве воинской части объявлен карантин.
    Поросенок. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В подсобном хозяйстве воинской части Нацгвардии в Запорожье лабораторные исследования обнаружили африканскую чуму свиней, из-за которой погибли семь животных. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.

    Биологический материал был направлен в лаборатории Днепра и Киева, которые подтвердили подозрение на АЧС.

    "Днепропетровская региональная государственная лаборатория ветеринарной медицины и государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве установили диагноз – африканская чума свиней", – говорится в сообщении.

    В подсобном хозяйстве воинской части объявлен карантин, а ветеринары ищут источник заражения скота.

    Ранее сообщалось, что террористы ИГ пытались получить биологическое оружие, в том числе инфекцию бубонной чумы.

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