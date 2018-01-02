Вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в двух областях Украины

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Луганской и Кировоградской областях, сообщила во вторник Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным госпотребслужбы, случаи заболевания АЧС зафиксированы в личном подсобном домохозяйстве местного жителя в селе Малохатка Луганской области и в охотничьих угодьях охотничьего хозяйства "Светловодское" в Кировоградской области.

"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — говорится в сообщении госслужбы.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных.

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Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.