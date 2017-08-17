наверх
17.08.201717:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В трех областях Украины зафиксированы вспышки АЧС

    (обновлено: )11510
    По информации пресс-службы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов, в Закарпатской, Ровенской и Днепропетровской областях были зарегистрированы заболевание и гибель свиней.
    Свиньи
    RIA News Игорь Егоров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Закарпатской, Ровенской и Днепропетровской областях, говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

    Свиньи
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
    Свинья, свинья, любовь моя. АЧС оставит Украину без свиноводства

    В с. Павшино в Закарпатской области, 13 августа в личном подсобном хозяйстве было зарегистрировано заболевание и гибель свиньи. Кроме того, в с. Островки в Ровенской области и с. Славянка в Днепропетровской области в личных подсобных хозяйствах было также зафиксировано заболевания и гибель свиней.

    При исследовании отобранных проб биоматериала был установлен диагноз — африканская чума свиней (АЧС). В настоящее время в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

    Ранее пресс-служба ассоциации "Свиноводы Украины" сообщала, что Украина побила антирекорд по числу вспышек африканской чумы свиней (АЧС), за шесть месяцев в стране были зафиксированы 92 случая вспышки заболевания — больше, чем за весь 2016 год.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    В Киеве задержали владелицу притонов и 6 сутенеров при попытке дать взятку
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Вакцинация
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину