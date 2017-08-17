В трех областях Украины зафиксированы вспышки АЧС

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Закарпатской, Ровенской и Днепропетровской областях, говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В с. Павшино в Закарпатской области, 13 августа в личном подсобном хозяйстве было зарегистрировано заболевание и гибель свиньи. Кроме того, в с. Островки в Ровенской области и с. Славянка в Днепропетровской области в личных подсобных хозяйствах было также зафиксировано заболевания и гибель свиней.

При исследовании отобранных проб биоматериала был установлен диагноз — африканская чума свиней (АЧС). В настоящее время в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Ранее пресс-служба ассоциации "Свиноводы Украины" сообщала, что Украина побила антирекорд по числу вспышек африканской чумы свиней (АЧС), за шесть месяцев в стране были зафиксированы 92 случая вспышки заболевания — больше, чем за весь 2016 год.