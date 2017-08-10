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10.08.201712:30
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    Общество

    Украина побила антирекорд по числу вспышек АЧС

    (обновлено: )7110
    Сообщается, что за первое полугодие зафиксированы 92 случая африканской чумы свиней, этот показатель превысил антирекорд прошлого года — 91 вспышка за год.
    Борьба с АЧС
    Фото Новости-N

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Украина побила антирекорд по числу вспышек африканской чумы свиней (АЧС), за шесть месяцев в стране зафиксированы 92 случая вспышки заболевания — больше, чем за весь 2016 год, сообщила в четверг пресс-служба ассоциации "Свиноводы Украины".

    Свиньи
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
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    "За полгода 2017 в Украине зафиксировали 92 случая африканской чумы свиней в различных регионах страны. Этот показатель превысил антирекорд 2016 — 91 вспышка за год", — говорится в сообщении.

    По данным ассоциации, общие потери поголовья с 2012 года, когда АЧС была впервые зарегистрирована на Украине, достигают 130 тысяч свиней, из них 10 тысяч — в этом году.

    По состоянию на конец июля, компенсация стоимости изъятых в случае АЧС свиней превысила 16 миллионов гривен (615 тысяч долларов). Кроме того, на карантинные мероприятия с 2012 года было потрачено более 14 миллионов гривен (538 тысяч долларов).

    Сообщается, что убытки специализированных свиноводческих хозяйств оценивают в более чем 125 миллионов гривен (4,8 миллиона долларов).

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