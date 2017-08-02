Свинья, свинья, любовь моя. АЧС оставит Украину без свиноводства

РИА Новости Украина

Многомиллиардные убытки и уничтожение целой отрасли в животноводстве могут стать следствием угрожающего распространения в Украине африканской чумы свиней. Сегодня вспышки болезни фиксируются в разных уголках страны, и их количество растет в геометрической прогрессии, предупреждают специалисты, пишет Максим Степанов.

Плохие новости

Ежегодно поголовье свиней в Украине уменьшается, и сейчас составляет чуть более 6,3 млн голов. Если так пойдет дальше, то через два года мы можем потерять еще 40% поголовья, что в денежном выражении составляет около 4 млрд грн. Еще за несколько лет свиноводство может превратиться в добрую память о потерянных украинских традициях.

Первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) на Черкасщине была зафиксирована в 2015 году в черкасском исправительном учреждении. Тогда этот случай рассматривался как опасный, но скорее случайный. Но ежегодно вспышек АЧС становилось все больше, и за первую половину этого года их зафиксировано уже четыре.

Об этом шла речь 28 июля во время совещания в Черкасской облгосадминистрации по вопросам предотвращения распространения АЧС.

Хотя АЧС не представляет угрозы организму человека, каждая вспышка влечет за собой введение карантина в 20-километровой зоне и уничтожение на этой территории всего поголовья свиней. А значит — многомиллионные убытки.

"Кроме всего прочего, распространение АЧС бьет по имиджу нашего государства, которое пока не может остановить распространение инфекции, — считает первый заместитель председателя ОГА Виталий Коваль. — Поэтому мы должны сделать все необходимые шаги, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней".

При этом ни полиция, ни ветеринарная служба на сегодняшний день не имеют никаких полномочий, чтобы проводить серьезные анти эпизоотические меры, чтобы остановить распространение болезни.

"Хуже всего то, что очень трудно понять логику распространения вируса", — отметила начальник управления Держпотребслужбы в Черкасской области Алена Бойко, имея в виду, казалось бы, хаотические вспышки болезни в тех или иных точках на карте Украины.

Свое видение причин такой хаотичности высказал во время совещания национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной ассоциации ООН Александр Ревнивцев.

"Вирус АЧС передается от свиньи к свинье, через почву, кормы, обслуживающий персонал, бродячих животных, птиц… При таких обстоятельствах очень трудно спрогнозировать, чьи животные станут следующими жертвами", - подчеркнул Александр Борисович.

Для иллюстрации он привел возможный сценарий распространения болезни.

На рынке возле автотрассы продается сало со свиньи, зараженной АЧС. Это сало покупает себе на бутерброды какой-то водитель-дальнобойщик. Двигаясь через всю страну, он питается приобретенным салом без всякого вреда для своего здоровья. А остатки, которые испортились, выбрасывает где-то в помои. Этими помоями кормят домашних животных. Таким образом, по "непонятной причине" они заражаются.

После того, как погибают первые особи, хозяева стараются как можно быстрее продать оставшихся на убой перекупщикам. Те везут свиней в машине к себе. Во время поездки одна из свиней погибает. Ее выбрасывают прямо на обочине дороги (как это было на днях на Жашковщине).

От этой туши заражаются дикие кабаны, которые проходят мимо. Заражая друг друга, они погибают в лесу или в посадках кукурузы. Какой-то из кабанов копается в опилках, а впоследствии эту опилки забирают в частный свинарник.

Мясо забитой больной свиньи из этого свинарника жарят, отдыхая на природе, при этом неудачные кусочки выбрасывают или отдают собакам. Собаки же растаскивают остатки своего "обеда" вокруг…

Фото Новости-N Борьба с АЧС

"Везде, где я провожу беседы, подчеркиваю три главных обстоятельствах, — отметил Александр Ревнивцев. — Во-первых, АЧС не представляет опасности для людей (а также собак, кошек, кур и других животных, кроме свиней). Во-вторых, АЧС в 100 процентах случаев является смертельной именно для свиней (животные погибают в течение 1-2 дней). В-третьих, лекарств или вакцин против АЧС пока не существует".

АЧС впервые зафиксирована и описана около 100 лет назад на территории Африки (отсюда и название). Оттуда болезнь не раз распространялась на другие страны. В 1971 году она вызвала полное уничтожение поголовья свиней на Кубе. С тех пор свиноводство там так и не возродилось. В 1970-х годах АЧС была зафиксирована на территории Одесской области. Чтобы прекратить ее распространение, там было уничтожено около 70 000 голов свиней. В 1980-е годы вспышки АЧС происходили в Германии, Польше, Португалии, Испании, где для пресечения также были приняты радикальные меры.

С 2012 АЧС снова появилась в Европе — сначала среди диких кабанов, а затем — и домашних свиней Эстонии, Литвы, Латвии, а затем Польши и России. Распространяясь по территории РФ, чума свиней достигла Урала. В Украине АЧС распространяется с того же 2012 года, начиная от границы с Россией. Массовое распространение вспышек АЧС в Украине началось с 2014 года. С тех пор только на Черкасщие их зафиксировано 9.

Проблем добавляет тот факт, что генотип вируса в последние годы сильно изменился, и бороться с ним по старым учебникам невозможно…

Хорошие новости

"Как же бороться с АЧС? Здесь важен иностранный опыт. И как это ни странно звучит, не только европейский, но и африканский", — отметил Александр Ревнивцев.

Оказывается, АЧС месяцами, а то и годами сохраняется в мясе, не прошедшем термической обработки (замороженном, копченом, солонине), в трупах свиней. Зато вирус АЧС уже через час гибнет в прогретом хотя бы до 50 градусов (и тем более — в полноценно приготовленном) мясе.

Хорошие новости — еще и в том, что борьбе с АЧС очень помогает знание людей. Даже в глухих городах Африки местных жителей удалось научить правильно держать свиней, чтобы обезопасить их от болезни.

"Возможно, это несколько неожиданно, но для работы со свиньями нужно завести отдельную сменную одежду и особенно обувь, - отметил Александр Ревнивцев. — Например, если хозяин идет к свиньям в тех же ботинках, в которых перед этим ходил в лес, опасность заражения домашних животных, а следовательно — убытков, резко возрастает. Кроме того, важно применять дезинфицирующие растворы. Самым доступным таким средством может быть какой-нибудь "Доместос". Пропитать раствором "Доместос" поролоновый коврик перед входом в свинарник — и каждый раз вытирать об него ноги. Бытовая химия — очень действенная вещь, именно благодаря ей у нас почти везде исчезли тараканы".

Сменная одежда и обувь — это во-первых. Во-вторых — обработка помоев. Перед тем, как их давать свиньям, помои нужно минимум полчаса прокипятить (не забывайте о нашем виртуальном дальнобойщике)! И в-третьих, в охотничьи хозяйства желательно не допускать чужих людей.

Читайте также: Над пропастью. Украина становится монокультурной "аграрной супердержавой"

Особое внимание борьбе с АЧС надо уделять в августе и октябре — именно в эти месяцы вспышек болезни больше всего.

В методах борьбы с АЧС государство допустило некоторые лишние крайности. Так, мировой (в частности, африканский) опыт показывает, что нет необходимости уничтожать все поголовье в карантинной зоне. Те хозяйства, которые придерживаются санитарных норм при работе с животными, не должны страдать без особой необходимости. Это обстоятельство будет учтено в новой инструкции по борьбе с АЧС, которая сейчас проходит согласование в правительственных структурах.

Ожидаются и проверки мяса на рынках с применением специальной аппаратуры, которую сейчас закупают.