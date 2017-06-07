Новая вспышка АЧС зафиксирована в Ровенской области

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Специалисты зарегистрировали очередной случай вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Ровенской области, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В Ровенской области в личных подсобных хозяйствах, расположенных в селе Цурков, было зарегистрировано заболевание и гибель свиней", — говорится в сообщении. Число зараженных свиней не указывается.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС, отмечается в сообщении.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Луганской, Кировоградской и Черниговской областях.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.